agenzia

Il 18enne della Mercedes precede Piastri e Norris

ROMA, 02 MAG – Kimi Antonelli su Mercedes ha ottenuto la pole position della gara sprint di domani nel gp di Miami. Per il 18enne emiliano è la prima pole in carriera, anche se nella Sprint. Antonelli ha preceduto le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Sesto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, 7/o Lewis Hamilton.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA