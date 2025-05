F1: Miami; gioia Antonelli, ‘mi è venuto tutto naturale’

agenzia

Prima pole nella Sprint per il 18enne della Mercedes

ROMA, 02 MAG – “E’ stata una qualifica molto intensa, l’ ultimo giro è stato eccezionale, mi è venuto tutto naturalmente. Sono molto felice”: Kimi Antonelli non nasconde la propria soddisfazione per aver conquistato la prima pole position della sua carriera in formula uno per la Sprint race del gran premio di Miami. “Domani sarà bello partire dalla prima fila – ha aggiunto – non vedo l’ora di vedere come andrà la sprint e poi anche la qualifica”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA