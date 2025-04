F1: Minardi ‘Antonelli orgoglio Italia, ne vedremo delle belle’

agenzia

Presidente Imola 'ha un grande futuro, ora lasciamolo lavorare'

ROMA, 07 APR – “Siamo orgogliosi di averlo in Formula 1, sta facendo vedere cose che chi lo conosceva se lo aspettava, ma per un 18 enne sono cose eccezionali, lasciamolo crescere e ne vedremo delle belle”. Il giorno dopo una nuova grande gara di Kimi Antonelli nel Gp del Giappone con tanto di record (il più giovane di sempre in testa ad una gara di F1), Giancarlo Minardi esalta il talento del giovane pilota bolognese, una sua scoperta, cresciuto in Aci Sport: “L’ha scoperto mio figlio Giovanni – svela il manager italiano e presidente del circuito di Imola al telefono con l’ANSA – l’ha portato in Mercedes e credo che abbia parlato con gli altri compresa la Ferrari. Se fosse andato a Maranello sarebbe stato più difficile per lui arrivare in F1? Forse sì visto le scelte che fanno”. “Se il buon giorno si vede dal mattino – assicura Minardi – Kimi ha un grande futuro. Grande merito va dato anche ad Aci sport che lo ha fatto crescere come sta facendo crescere tanti altri piloti italiani. Stiamo percorrendo strade per portare più giovani possibili in pista ed avere soddisfazioni. Può vincere un Mondiale? Credo proprio di sì, credo che abbia tutti i requisiti per diventare un grande pilota. Lasciamolo lavorare, poi dipenderà dalla Mercedes quanto crescerà come macchina. A proposito mi dicono che a Imola arriverà con degli step evolutivi in più”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA