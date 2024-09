F1: Monza; Vasseur, ‘sono mancati solo due centesimi’

agenzia

'Più vicini alla vetta, per la gara tutto è possibile'

MONZA, 31 AGO – “Sono mancati solo due centesimi per la prima fila”. E’ laconico il Team Principal della Ferrari Frederic Vasseur, intervistato da Sky Sport, dopo le qualifiche del Gran Premio di Monza. “Credo sia stato un bello spettacolo per la Formula Uno – aggiunge -, tante squadre tuttd vicine. Oggi siamo a un decimo dalla pole, la settimana scorsa eravamo a sette decimi. La pista più fredda ci ha fatto soffrire ma tutto è possibile per domani. Abbiamo poco carico per domani e può essere positivo: qui è importante avere una velocità di punta alta”.

