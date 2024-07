F1: Norris, il contatto in Austria? Verstappen cerca il limite

agenzia

"Qualche parola dettata dall'adrenalina, ma non servono scuse"

ROMA, 04 LUG – “Molte cose accadute in Austria me le aspettavo, Verstappen corre in modo diverso. Cosa vuol dire? È duro, va al limite, ma è anche ciò che ci piace. Ma credo si chiaro come è andata e ora sono pronto a ripartire”. Lando Norris, nella conferenza stampa che apre il fine settimana della F1 a Silverstone, è tornato sul contatto con il campione del mondo che domenica scorsa lo ha costretto al ritiro. “Alcune cose che ho detto erano dettate dall’adrenalina e non ci credevo davvero. L’ incidente ha rovinato la gara di entrambi, un piccolo contatto con grandi conseguenze – ha aggiunto il pilota della McLaren – Ma non sono necessarie le scuse. Bella battaglia, vicina al limite, ma ne abbiamo parlato e siamo felici di correre ancora l’uno contro l’altro”. Quanto alle sue sensazioni per il prossimo gp “vedo grossi passi avanti della Mercedes”.

