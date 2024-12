F1: Norris in pole ad Abu Dhabi, Sainz terzo tempo

agenzia

Doppietta McLaren, anche Piastri in prima fila. Leclerc dietro

ROMA, 07 DIC – Doppietta McLaren nelle qualifiche del Gp di Abu Dhabi, l’ultimo della stagione del Mondiale di F1. In pole position partirà Lando Norris, che ha ottenuto il miglior tempo precedendo il compagno di scuderia Oscar Piastri. Terzo tempo per il ferrarista Carlos Sainz jr. E’ stato invece cancellato il tempo di Charles Leclerc nel Q2. Quindi il monegasco scatterà dall’ultima fila dovendo scontare anche una penalità di 10 posizioni in griglia.

