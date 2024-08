F1: Norris, non penso al Mondiale ma gara per gara

agenzia

Monza pista divertente, ci aspettiamo concorrenza serrata

MONZA, 29 AGO – “Non penso al Mondiale ma una gara per volta. Vincere è una delle più belle emozioni, l’ho sognato da sempre. Entrambi i campionati sono aperti sin dall’inizio, ogni weekend l’obiettivo è lottare per entrambi, specie per quello costruttori che sembra più incerto”. Lo dice il pilota della McLaren Lando Norris durante la conferenza stampa del Gran Premio di Monza. “Non ci aspettiamo di essere forti come in Olanda – aggiunge il dominatore della corsa di Zandvoort – ma una concorrenza serrata. Monza è una pista molto divertente ma l’anno scorso qui era stato un disastro per me. Aver vinto in Olanda dà una spinta al team ma la nostra confidenza non cambia”. Norris è 70 punti indietro a Max Verstappen nel Mondiale piloti, mentre la McLaren è distante dalla Red Bull di 30 lunghezze nella classifica costruttori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA