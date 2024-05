F1: Norris, ora possiamo lottare contro le Red Bull

agenzia

'Uno o due giri in più e penso che lo avrei preso'

IMOLA, 19 MAG – “Pensiamo di essere al punto di poter dire felicemente che siamo nella posizione di poter lottare contro le Red Bull. Stiamo facendo un ottimo lavoro, sia noi che il team, e quindi ora dobbiamo fare il nostro lavoro come sempre, concentrarci sulle stesse cose solo che ora lottiamo per primo e secondo posto”. Lo ha detto Lando Norris, al termine del Gp di Imola che lo ha visto arrivare secondo in scia di Max Verstappen con la sua Mc Laren. “Mi fa male dirlo, però uno o due giri in più e penso che l’avrei preso. È dura, è un peccato perché io ho combattuto al massimo fino all’ultimo giro, però ho perso troppo tempo all’inizio, lui andava molto meglio nel primo stint mentre nel secondo evidentemente eravamo più forti noi”, ha detto Norris.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA