F1: Olanda: Albon squalificato, Hamilton penalizzato

Britannico perde tre posizioni per aver ostacolato Perez

ROMA, 24 AGO – Il pilota thailandese Alex Albon (Williams) è stato squalificato dopo le qualifiche del Gran Premio d’Olanda di Formula 1 di sabato, dove si è classificato ottavo, mentre Lewis Hamilton (Mercedes) ha ricevuto una penalità di tre posizioni per aver ostacolato un altro concorrente, ha annunciato la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA). La vettura di Albon è stata ritenuta non conforme a causa di un fondo piatto che non rientrava nelle dimensioni regolamentari. Il team Williams non ha contestato la sanzione, ma ha sottolineato che le proprie misurazioni avevano prodotto risultati diversi. Alex Albon partirà quindi dai box domenica dietro a tutti gli altri concorrenti. Lewis Hamilton, dal canto suo, ha ricevuto una penalità di tre posizioni per aver ostacolato il messicano Sergio Pérez (Red Bull) durante la prima parte delle qualifiche di sabato pomeriggio sul circuito di Zandvoort. Il sette volte campione del mondo aveva già perso la qualificazione venendo eliminato nella seconda parte della sessione in tre parti e ha dovuto partire dalla 12/a posizione. Con la penalità ricevuta da Albon, ora partirà 14/o.

