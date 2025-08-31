F1: Olanda; gioia Hadjar, ‘sensazione surreale’

agenzia

Francese Racing Bulls sul podio: 'non ho commesso errori'

ROMA, 31 AGO – “E’ una sensazione surreale. La cosa sorprendente per me è stata mantenere il quarto posto, poi abbiamo sfruttato il problema di Lando Norris”: così il francese della Racing Bulls Isack Hadjar commenta il suo primo podio in formula uno grazie al terzo posto conquistato oggi a Zandvoort nel gran premio d’Olanda. “Io non ho commesso nessun errore – ha aggiunto al termine della gara – la macchina è stata perfetta per tutta la durata del weekend, sono contento per me stesso e soprattutto per i ragazzi. Il podio? E’ sempre stato il mio obiettivo fin dai miei primi passi in F1. Questo è solo il primo passo, è solo il primo podio, spero davvero di poterne conquistare tanti altri in futuro”.

