F1: Olanda; Hamilton, ‘Fisicamente sono più forte che mai’

Il britannico cerca il riscatto con la Ferrari

ROMA, 28 AGO – Lewis Hamiton cerca il riscatto con la Ferrari nel Gp d’Olanda dopo il deludente gran premio in Ungheria. Ma il pilota britannico rassicura che fisicamente è al top per dare il meglio questo weekend: Nessun problema. Magari ci vuole un po’ più di tempo per recuperare, ma sono più forte che mai – spiega ai microfoni di SkySport – Ho più muscoli, che generalmente è il contrario di ciò che avviene con gli anni che avanzano. Ma penso di essere lontano dal perdere colpi. Ma forse tra dieci anni la situazione peggiorerà”.

