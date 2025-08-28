agenzia
F1: Olanda; Leclerc, “l’obiettivo è tornare a vincere”
Il ferrarista chiude le polemiche dopo il Gp d'Ungheria
ROMA, 28 AGO – “Io ci crederò fino alla fine. Come abbiamo visto a Budapest, quando abbiamo conquistato la pole position, può succedere di tutto. Io credo che avremo altre sorprese nel corso della stagione. A Monza lo scorso anno abbiamo avuto una bella sorpresa. L’obiettivo è tornare a vincere”. Charles Leclerc mette da parte la delusione e le polemiche per il Gran Premio di Ungheria e guarda al gran premio d’Olanda. All’Hungaroring “sicuramente abbiamo imparato la lezione, abbiamo imparato questo – conclude il ferrarista ai microfoni di SkySport – E’ stato un weekend dove anche le piccole cose fanno le differenze. In gara le piccole differenze sono andate contro di noi. In Ungheria abbiamo dovuto trovare una soluzione all’ultimo momento”.