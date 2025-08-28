F1: Olanda; Leclerc, “l’obiettivo è tornare a vincere”

agenzia

Il ferrarista chiude le polemiche dopo il Gp d'Ungheria

ROMA, 28 AGO – “Io ci crederò fino alla fine. Come abbiamo visto a Budapest, quando abbiamo conquistato la pole position, può succedere di tutto. Io credo che avremo altre sorprese nel corso della stagione. A Monza lo scorso anno abbiamo avuto una bella sorpresa. L’obiettivo è tornare a vincere”. Charles Leclerc mette da parte la delusione e le polemiche per il Gran Premio di Ungheria e guarda al gran premio d’Olanda. All’Hungaroring “sicuramente abbiamo imparato la lezione, abbiamo imparato questo – conclude il ferrarista ai microfoni di SkySport – E’ stato un weekend dove anche le piccole cose fanno le differenze. In gara le piccole differenze sono andate contro di noi. In Ungheria abbiamo dovuto trovare una soluzione all’ultimo momento”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA