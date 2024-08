F1: Olanda; Leclerc, ‘podio a sorpresa, ritrovato il passo’

agenzia

'Di solito non sono soddisfatto del terzo posto...'

ROMA, 25 AGO – “Sono molto sorpreso. Non sono spesso contento di un terzo posto, ma dopo la gara di oggi possiamo essere felici”: così Charles Leclerc commenta il podio nel gran premio d’Olanda vinto da Lando Norris. “Da venerdì abbiamo faticato – ha aggiunto il monegasco della Ferrari – ma poi in gara abbiamo trovato del passo in più e abbiamo eseguito una strategia perfetta. Sono molto felice di iniziare la seconda parte di stagione così. Non avrei mai pensato di arrivare sul podio”.

