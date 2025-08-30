Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

agenzia

F1: Olanda; McLaren Piastri in pole, 6/a Ferrari Leclerc

Parte settimo Hamilton, terza Red Bull Verstappen

Di Redazione |

ROMA, 30 AGO – La McLaren di Oscar Piastri partirà in pole position nel Gran Premio d’Olanda di Formula 1. Accanto all’australiano scatterà il compagno di squadra Lando Norris, mentre la Ferrari di Charles Leclerc partirà dalla sesta posizione sulla griglia. Settimo l’altro ferrarista Lewis Hamilton. Terzo tempo per la Red Bull di Max Verstappen.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community
Di più su questi argomenti: