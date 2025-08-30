agenzia
F1: Olanda; McLaren Piastri in pole, 6/a Ferrari Leclerc
Parte settimo Hamilton, terza Red Bull Verstappen
ROMA, 30 AGO – La McLaren di Oscar Piastri partirà in pole position nel Gran Premio d’Olanda di Formula 1. Accanto all’australiano scatterà il compagno di squadra Lando Norris, mentre la Ferrari di Charles Leclerc partirà dalla sesta posizione sulla griglia. Settimo l’altro ferrarista Lewis Hamilton. Terzo tempo per la Red Bull di Max Verstappen.
