F1: Piastri esulta ‘tutto super, vittoria che merito’

Norris: 'Felice per la doppietta, andata come volavamo'

ROMA, 23 MAR – “Un super week end, una macchina incredibile, eccezionale: è stato tutto super ed è la vittoria che pensavo di meritare dalla settimana scorsa”. Oscar Piastri si gode il successo, il terzo in carriera, nel gp della Cina: il pilota australiano della McLaren, classe 2001, ha dominato la corsa, rimasto in testa per tutti i 56 giri. “Sono felicissimo – ha aggiunto -. Fiero della gara che sono riuscito a fare, non era semplice”. Si accontenta del secondo posto il compagno Lando Norris: “Il nostro passo si è dimostrato migliore, tanta gestione, Oscar ha meritato la vittoria e sono felice per la doppietta. E’ andata come volevamo “

