F1: Piastri, ‘ho controllato la gara, Norris sfortunato’

agenzia

Pilota McLaren: 'Contento del lavoro fatto. Strada ancora lunga'

ROMA, 31 AGO – “È una bella sensazione ovviamente. Ho controllato la gara quando era necessario, alla fine è stata una sfortuna incredibile per Lando però io sono sempre stato in controllo. Quando era necessario ho sfruttato tutta la mia velocità”: oscar Piastri commenta così la sua vittoria nel gran premio d’Olanda. “Sono molto contento di tutto il lavoro che ho fatto per migliorare qui – ha aggiunto a caldo – sono soddisfatto di essere tornato sul primo gradino del podio. Non ho fatto nulla di speciale rispetto all’anno scorso, ho cercato di migliorarmi ovunque fosse possibile. All’inizio del weekend sembrava un’idea difficile, in qualifica ho messo tutto insieme e sono molto contento del passo che avevo oggi. Nonostante le safety car ho gestito bene, complimenti al team, anche loro sono stati magnifici. La strada è ancora lunga”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA