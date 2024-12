F1: Piastri, “in gara dobbiamo confermare la doppietta McLaren”

agenzia

L'australiano, "Vogliamo vincere il campionato costruttori"

ROMA, 07 DIC – “Il secondo posto è un buon risultato e per la squadra è un sogno aver ottenuto al momento una doppietta. Dobbiamo cercare di mantenere anche domani questa situazione”. Oscar Piastri è soddisfatto del secondo posto in griglia ottenuto con la McLaren nella qualifiche del Gp di Abu Dhabi. “Cercheremo di fare di tutto per vincere il campionato, ed è di gran lungo l’obiettivo più importante per domani. Sono sicuro che entrambi vogliamo vincere la gara, però siamo vogliosi di vincere il campionato. Dobbiamo garantirci che questo accada, divertendoci domani”, ha concluso.

