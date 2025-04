F1: Piastri nuovo leader del mondiale “vorrei un divano…”

agenzia

L'australiano esausto ma felice per la vittoria a Gedda

ROMA, 20 APR – Oscar Piastri, vincendo il Gp dell’Arabia Saudita, è diventato il nuovo leader del mondiale di Formula 1. Dopo la vittoria una settimana fa in Bahrain, l’australiano ha confermato di essere un serio rivale sia per Lando Norris, sia per Max Verstappen, che è riuscito ancora a tirare fuori il massimo dalla sua Red Bull. “Ora vorrei un divano – ha scherzato il pilota della McLaren – è stata una gara dura e difficile ma sono felice. Ho fatto la differenza in partenza, sono riuscito a entrare in curva 1 (su Verstappen, che poi è stato sanzionato, ndr) e questo mi è bastato. Sono molto contento di tutto il lavoro che abbiamo fatto in partenza e anche in gara, specie dopo il pit stop, tutte le cose erano giuste, anche se Max mi è rimasto fin troppo vicino”.

