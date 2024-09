agenzia

Sul podio anche George Russell. Incidente Sainz-Perez

ROMA, 15 SET – Oscar Piastri su McLaren ha vinto il gran premio dell’Azerbaigian, 17/a prova del mondiale di formula uno. Secondo posto per la Ferrari di Charles Leclerc, che pure partiva dalla pole position, terza la Mercedes di George Russell. Fuori al penultimo giro Carlos Sainz che per superare Leclerc è finito in contatto con Perez.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA