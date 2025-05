F1: Q2, eliminate le Ferrari di Leclerc e Hamilton

agenzia

Chiudono 11mo e 12mo. Antonelli 13mo. Sainz il più veloce

ROMA, 17 MAG – Clamorosa eliminazione delle Ferrari nelle Q2 del Gran Premio di Imola. Charles Leclerc e Lewis Hamilton chiudono con l’undicesimo ed il dodicesimo tempo e non potranno gareggiare per la pole position. Per i tifosi italiani arriva un’ulteriore delusione: anche Kimi Antonelli con la Mercedes è fuori con il tredicesimo tempo. Il più veloce della sezione di prove è lo spagnolo Carlos Sainz Junior con la Williams. Secondo tempo per Oscar Piastri con la McLaren davanti al compagno di squadra Lando Norris. Quarto George Russell con la Mercedes, quinto Max Verstappen con la Red Bull, poi Fernando Alonso con l’Aston Martin.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA