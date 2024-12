F1: Qatar; Leclerc, ‘domani in gara saremo più competitivi’

agenzia

Sainz: 'possiamo lottare per dei buoni punti'

ROMA, 30 NOV – “La gara Sprint ha confermato che la qualifica è cruciale qui. Abbiamo avuto un’opportunità per superare Lewis (Hamilton) e l’abbiamo colta: su questa pista bisogna davvero prendersi dei rischi per effettuare un sorpasso, soprattutto considerando che la zona DRS è molto corta. In qualifica la quinta posizione è stato il massimo che potevamo ottenere: sono soddisfatto del mio giro e credo che oggi non ci fosse nulla di più da estrarre dalla nostra macchina”: così Charles Leclerc commenta al sito ufficiale Ferrari la sprint e la pole di oggi in vista del gp del Qatar di domani. “Le due McLaren sono appena davanti a noi, quindi avremo bisogno di una buona partenza e di alcuni giri solidi per provare a superarne una e poi mettere pressione all’altra – ha aggiunto il monegasco – Sono abbastanza fiducioso che la macchina sarà più competitiva in gara, ma allo stesso tempo mi aspetto una corsa difficile. Se avremo l’opportunità di mostrare il nostro ritmo in aria libera, lo faremo”. “La qualifica di oggi ci ha confermato ancora una volta come questa pista sia complicata per noi – le parole di Carlos Sainz – Pochi millesimi di secondo ci hanno separato da un risultato migliore e una scia nell’ultimo tentativo avrebbe potuto aiutare, ma alla fine è andata così”. Lo spagnolo è comunque ottimista in vista di domani: “Penso che il nostro passo gara sia migliore e, anche se sorpassare qui è tutt’altro che facile, sono fiducioso che possiamo lottare per dei buoni punti domani. Il weekend non è ancora finito, dobbiamo rimanere concentrati al massimo durante la gara, pronti a cogliere qualsiasi opportunità”, ha concluso.

