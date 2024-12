F1: Red Bull, il secondo pilota sarà il neozelandese Lawson

agenzia

Annuncio ufficiale, 'sarà bello lavorare con Verstappen'

(ANSA-AFP) – PARIGI, 19 DIC – E’ ufficiale: il neozelandese Liam Lawson affiancherà il pluricampione del mondo Max Verstappen come pilota della Red Bull nel prossimo Mondiale di F1. L’annuncio del team principal Christian Horner arriva a 24 ore dall’addio del messicano Sergio Perez, finora seconda guida del team. Il 22enne Lawson per cinque anni ha fatto parte del programma ‘Red Bull Junior’, poi ha fatto parte del team ‘gemello’ Racing Bulls con cui per tre volte si è piazzato fra i primi dieci in gran premi di F1, categoria in cui ha esordito nel Gp d’Olanda dell’anno scorso. “Questo annuncio è per me la realizzazione di un sogno – le sue prime parole da driver della Red Bull – che coltivo fin da quando avevo otto anni. Non vedo l’ora di cominciare: sarà stupendo lavorare al fianco di Max Verstappen e apprendere da un campione come lui. Sono certo che la sua esperienza risulterà preziosa anche per me”. Horner, invece, ha tenuto a sottolineare che la scelta è caduta su Lawson perché “le sue prestazioni con Racing Bulls hanno dimostrato che non solo è in grado di fornire ottimi risultati, ma che è anche un vero pilota, che non ha paura di battersi con i migliori e di uscirne vincitore”. (ANSA-AFP).

