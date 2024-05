F1: Red Bull, Newey è sotto contratto fino alla fine del 2025

agenzia

Il team: non siamo a conoscenza d'un suo arrivo in altre squadre

ROMA, 26 APR – “Adrian Newey è sotto contratto almeno fino alla fine del 2025 e non siamo a conoscenza di un suo arrivo in altre squadre”. La Red Bull commenta così in una nota le indiscrezioni di stampa relative alla prossima uscita dalla scuderia campione del mondo di Formula 1 del progettista e protagonista di tutti i successi del team austriaco. Secondo indiscrezioni di stampa nel contratto di Newey ci sarebbero ci sarebbero delle clausole contrattuali che potrebbero impedirgli di unirsi a uno dei team rivali della Red Bull per altri 12 mesi dopo la scadenza, il che, in teoria, lo renderebbe indisponibile per un’altra squadra fino al 2027.

