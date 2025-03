F1: Red Bull, via Lawson, arriva Tsunoda

agenzia

Il neozelandese sostituito dopo due gran premi

ROMA, 27 MAR – E’ durata appena due gran premi l’esperienza di Liam Lawson alla Red Bull, al suo posto, infatti, è stato ingaggiato Yuki Tsunoda che prenderà il posto del neozelandese a partire dal suo Gran Premio del Giappone la prossima settimana a Suzuka, ha detto la Red Bull in un comunicato. Lawson paga due gare decisamente sottotono in Australia e Cina, mentre il giapponese diventa il nuovo compagno di squadra del campione in carica Max Verstappen. Il neozelandese conserva però un posto da titolare sostituendo il giapponese in Racing Bulls.

