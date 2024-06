F1: Sainz, a Barcellona piccoli aggiornamenti aerodinamici

agenzia

"Un aumento di carico, ma non c'è la bacchetta magica"

ROMA, 20 GIU – “Speriamo che quello che portiamo qui sia un aumento di carico che ci aiuti ad essere più veloci. Uno step aerodinamico, ma si tratta di piccole cose, non ci sono più le bacchete magice in Formula 1”. A Barcellona Carlos Sainz ha parlato degli aggiornamenti che la Ferrari ha portato per il Gp di Spagna. “Però ogni piccolo aiuto può essere utile – ha aggiunto – ora che anche la Mercedes si è unita alla battaglia per le prime posizioni”. Il ferrarista si aspetta “una griglia di partenza molto compatta, con i primi all’interno di uno e due decimi quindi non si può sbagliare nulla. Una volta si diceva ‘se hai una buona macchina a Barcellona vuol dire che ce l’hai su altre piste’ come Silverstone o Spa”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA