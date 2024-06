F1: Sainz a Leclerc, non posso star dietro tutta la vita

agenzia

Vasseur, contatto tra i piloti leggero e non c'è costato nulla

ROMA, 23 GIU – “Non posso stare dietro tutta la vita”. Così Carlos Sainz replica a Charles Leclerc, che lo ha accusato di averlo danneggiato con un sorpasso nei primi giri del Gp di Spagna. “Per me è stata una situazione molto chiara – ha spiegato lo spagnolo – avevamo una soft nuova e la Mercedes l’aveva usata, quindi bisognava attaccare e ho fatto esattamente quello. Io ho avuto l’opportunità di attaccare e non è che posso aspettare di stare dietro per tutta la vita. Non so di cosa si lamenti Charles, di cosa sia preoccupato”, ha concluso. Per Vasseur, “il contatto tra i nostri piloti è stato molto leggero e non credo ci sia costato alcunché”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA