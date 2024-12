F1: Sainz ‘addio a Ferrari col titolo costruttori sarebbe tutto’

agenzia

"Non voglio dire che sarà impossibile, ma comunque difficile"

ROMA, 05 DIC – Salutare la Ferrari con il titolo costruttori “sarebbe tutto per me, il modo migliore per dire addio a quella che é stata la mia casa negli ultimi quattro anni, godendomi ogni momento. Sarebbe un congedo perfetto” ha detto Carlos Sainz nell conferenza stampa del GP di Abu Dhabi. “Però con 21 punti di ritardo da uno dei team più veloci sarebbe una impresa. Non voglio dire che sarà impossibile, ma comunque difficile. Però ci proveremo fino in fondo” ha aggiunto il pilota spagnolo, che l’anno prossimo correrà con la Williams.

