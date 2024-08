F1: Sainz, due Ferrari a podio a Monza storia quasi perfetta

agenzia

Forse lottiamo per vittoria con nuovi aggiornamenti

MILANO, 28 AGO – “Due Ferrari sul podio di Monza sarebbe una storia praticamente perfetta. Non c’è nessun segreto: McLaren e Red Bull sono più veloci in questo periodo, ma forse potremmo lottare per la vittoria con i nuovi aggiornamenti e su un circuito più favorevole come questo”. E’ la speranza del pilota della Ferrari Carlos Sainz, intervistato da Sky Sport. “Non mi aspettavo in Olanda di superare una Red Bull – ammette lo spagnolo, all’ultimo Gran Premio di Monza sulla Ferrari prima del suo passaggio in Williams -, pensavo di chiudere settimo ma in realtà avevamo un passo molto migliore di quanto ci aspettavamo. L’atmosfera qua ci carica, sappiamo che dobbiamo fare bene per ripagare questa passione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA