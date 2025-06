F1: Sainz ‘duro adattarsi a un nuovo team, lo dimostra Hamilton’

agenzia

Ex pilota Ferrari: Succede al campione del mondo,non è una scusa

ROMA, 05 GIU – “Prima era vista come una scusa, ma ora che un sette volte campione cambia squadra e fa fatica, si comincia a capire quanto sia difficile per un pilota adattarsi a un nuovo team”. Carlos Sainz ha parlato così dei problemi che si incontrano quando si cambia scuderia e macchina da guidare: l’ex pilota Ferrari, ora alla Williams, ha spezzato una lancia in favore di Lewis Hamilton, che lo ha sostituito quest’anno nel team di Maranello e che sta avendo problemi con la Rossa. “Lo capisco, perché so quanto sia complicato – dice lo spagnolo in un’intervista al Mundo Deportivo -. Io ho dovuto penare cambiando squadra cinque volte, ed è qualcosa di cui prima non si parlava praticamente, ovvero il processo di adattamento. Tutti si aspettavano che fossi pronto già dalla terza gara. Era come se la gente non capisse e la ritenevano una scusa, ora vediamo quanto stia costando caro il cambiamento a un sette volte campione del mondo e conferma quello che dicevo 5 o 10 anni fa, nessuno ci credeva, ma ora forse sì. Si possono avere mesi complicati con una squadra nuova, ma ciò che conta è arrivare, credo, perché se ci arrivi, alla fine, con il livello e il talento che hai, finisci per dimostrare il tuo valore”.

