F1: Sainz ‘orgoglioso di progetto Williams, ma ora Ferrari’

agenzia

"Amo la Rossa, voglio regalarle più podi possibili'

ROMA, 22 AGO – “Orgoglioso del progetto Williams, posso tornare a concentrarmi sul vincere in Ferrari. Amo la Ferrari, i tifosi stiano tranquilli, voglio regalare a loro e al team più podi possibili”. Parola di Carlos Sainz intervistato da Sky in vista del Gp d’Olanda di Formula 1: “Periodo intenso a livello personale e professionale, il mio staff è fondamentale ma ho preso io la decisione”. “Penso che il team abbia fatto la sua analisi della stagione e ovviamente della prima metà – ha spiegato lo spagnolo parlando della gara – ciò che è importante per noi è, dopo i problemi che abbiamo avuto con i nostri aggiornamenti, capirli completamente e assicurarci che i prossimi aggiornamenti vadano nella direzione in cui abbiamo veramente bisogno. È super chiaro che i nostri rivali hanno fatto un ottimo lavoro in tal senso. Sia la Mercedes che la McLaren ci hanno superato noi e la Red Bull sembra essere molto competitivi. Se vogliamo tornare in lotta dobbiamo capire perché non abbiamo trovato completamente le prestazioni che volevamo dagli aggiornamenti”. Sainz, in attesa del fine settimana, resta comunque fiducioso sui progressi che potrà compiere la Ferrari: “Credo che abbiamo capito esattamente cosa è andato storto con i pochi pezzi che non hanno funzionato come ci aspettavamo – ha concluso lo spagnolo – se saremo capaci o avremo abbastanza tempo per ripristinare quella perdita di tempo è ancora da vedere. Questo è ciò che non so, perché non so quanto si svilupperanno anche gli altri, ma che sappiamo e abbiamo analizzato esattamente cosa pensiamo di aver sbagliato, penso sia chiaro. Ora è una questione di pura logistica in termini di tempo e capacità di aggiungere, credo, due, tre, quattro decimi alla macchina nelle prossime dieci gare per essere veloci come la McLaren, ad esempio, perché penso che questo sia il divario, a seconda del circuito”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA