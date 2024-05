F1: Sainz, speriamo di avere un progresso questo weekend

agenzia

'E che Imola sia una buona pista per la Ferrari'

BOLOGNA, 16 MAG – “Non potrebbe andare meglio. Sono un pilota Ferrari a Imola e speriamo di avere un progresso questo weekend. Non mi posso lamentare”. Così Carlos Sainz, in conferenza stampa, guarda al weekend del Gp di Imola. Sulle prestazioni della sua Ferrari, “continuo a pensare che dipenda molto dalla pista: a Miami era piuttosto adatta alla nostra vettura, avevamo un ottimo passo anche se forse McLaren e RedBull erano un mezzo passo avanti. Però anche la macchina è sembrata tornare alla normalità, mentre in Cina non ci aveva dato ottime sensazioni”. Ora, “speriamo che Imola sia una buona pista per noi e che potremo regalare un bello spettacolo al pubblico, sarebbe lo scenario ideale. Per il resto continueremo a sviluppare per piste come la Cina, perché ci sono alcuni tipi di curva nei quali nostra vettura fatica tanto”. Per il 2025, quando sarà scaduto il contratto con Ferrari, non ci sono novità: “Non c’è bisogno di precipitare le cose”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA