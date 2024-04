F1: seconda partenza regolare in Giappone, Verstappen in testa

agenzia

Le Red Bull subito davanti, Leclerc supera Hamilton

ROMA, 07 APR – Via regolare nella seconda partenza del Gp del Giappone, causata dall’incidente al primo giro tra Alex Albon (Williams) e Daniel Ricciardo (Racing Bulls). Max Verstappen, partito dalla pole, e Sergio Perez, in prima fila con lui con l’altra Red Bull, sono scattati in testa, seguiti da Lando Norris (McLaren) e Carlos Sainz (Ferrari). Charles Leclerc con l’altra Ferrari è riuscito a guadagnare una posizione superando Lewis Hamilton (Mercedes) per il settimo posto. I concorrenti devono percorrere due giri in meno rispetto ai 53 previsti, scontando quelli effettuati nella prima partenza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA