F1: ‘sempre nei nostri cuori’, Ferrari fa auguri a Schumacher

agenzia

Il sette volte campione del mondo tedesco compie oggi 56 anni

ROMA, 03 GEN – “Sei sempre nei nostri cuori. Tanti auguri, Michael”. nel giorno del suo 56esimo compleanno la Ferrari fa gli auguri sui suoi profili social a Michael Schumacher, postando anche una foto che ritrae il sette volte campione del mondo di Formula 1 tedesco in occasione della sua prima presentazione ufficiale a Maranello, nel 1996, appoggiato sulla Ferrari F310, quella che è stata la sua prima di tante monoposto rosse guidate in carriera. Schumacher, personaggio simbolo della Ferrari e del motorsport per almeno due decenni, dall’inizio degli ’90 all’inizio degli anni del nuovo millennio, è reduce – nell’assoluta riservatezza imposta dalla famiglia – dal tragico incidente sugli sci del 29 dicembre 2013.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA