F1: Silverstone; a Russell le terze libere, piove ancora

agenzia

Asfalto umido penalizza monoposto. Sainz 4/o, Leclerc 6/o

ROMA, 06 LUG – Così come a Wimbledon, a Silverstone è la pioggia a condizionare le prove libere del Gran Premio di Formula 1. Le basse temperature e l’asfalto umido, con le scie determinanti per l’aderenza delle gomme, hanno influito sui tempi delle monoposto nella terza sessione. Molto bene le Mercedes con George Russell che segna il miglior tempo in 1:32. 529, Lewis Hamilton secondo con un distacco minimo. Terzo Nando Norris con la McLaren. Le Ferrari sono scese in pista con le vecchia configurazione: Carlos Sainz ha fatto registrare il quarto tempo, mentre Leclerc è sesto. Quinto è il campione del mondo Verstappen con la Red Bull. Alle 16, pioggia permettendo, il via alle qualifiche per la pole.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA