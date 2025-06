F1: Spagna; 10” penalità a Verstappen, sesta Ferrari Hamilton

agenzia

Olandese Red Bull 'paga' contatto con Russell e chiude decimo

ROMA, 01 GIU – Quarta posizione nel Gran Premio di Spagna per la Mercedes di George Russell davanti alla Sauber di Nico Hulkenberg ed alla Ferrari di Lewis Hamilton, sesta, che guadagna una posizione grazie ai 10” di penalità alla Red Bull di Max Verstappen (che scala decimo) per una manovra azzardata ai danni di Russell nel finale di gara. Settima la Racing Bulls di Isack Hadjar che ha preceduto la Alpine di Pierre Gasly e la Aston Martin di Fernando Alonso. Ritiro per la Mercedes di Kimi Antonelli negli ultimi giri di gara, mentre nel finale arriva anche l’investigazione per la Ferrari di Leclerc per un altro episodio nella bagarre con Verfstappen.

