F1: test Bahrain, Hamilton già in pista, Leclerc nel pomeriggio

agenzia

Ferrari fa segnare buoni tempi in apertura di sessione mattutina

ROMA, 27 FEB – Iniziata la seconda giornata dei test pre-stagione di Formula 1 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Per la Ferrari è sceso in pista Lewis Hamilton che ha fatto segnare uno dei migliori tempi in apertura di sessione. Sta girando anche il giovane italiano Kimi Antonelli al volante della Mercedes. Charles Leclerc proverà la nuova Ferrari nel pomeriggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA