F1: test Bahrain, Hamilton il più veloce nella mattinata

agenzia

Il britannico ha fatto 45 giri. Nel pomeriggio tocca a Leclerc

ROMA, 27 FEB – Lewis Hamilton con la Ferrari SF-25 ha chiuso con il miglior tempo la mattinata di prove del secondo giorni di test di Formula 1 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Il britannico, sette volte campione del mondo, ha girato in 1’29”379 e completato 45 giri. Secondo tempo per George Russell sulla Mercedes e terzo per Carlos Sainz con la Williams. Nel pomeriggio scenderanno in pista la Ferrari di Leclerc, Norris con la McLaren, Antonelli con Mercedes, Stroll con Aston Martin, Doohan con Alpine, Bearman con Haas, Hadjar con Racing Bulls, Bortoleto con Sauber Stake F1 Kick. Red Bull e Williams vedranno impegnati ancora Lawson e Sainz.

