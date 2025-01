F1: test Ferrari a Barcellona, Hamilton chiude con incidente

agenzia

Nessuna conseguenza per il pilota, danni alla SF23

ROMA, 29 GEN – Seconda giornata di test privati per la Ferrari sulla pista di Barcellona, e Lewis Hamilton, ai suoi primi giri al volante dlela rossa, chiude con un incidente. Il pilota britannico ha perso il controllo della SF-23, la monoposto utilizzabile in queste prove secondo il regolamento, nella parte finale del tracciato ed è finito contro le barriere. Per lui nessuna conseguenza, la vettura avrebbe riportato danni alle componenti aerodinamiche e alle sospensioni. Nella seconda parte della giornata, invece, in pista Charles Leclerc. Domani nel terzo giorno spazio a Giovinazzi e Beganovic. Lunedi’ e martedi’ prossimi, poi, altri giri sulla pista di Barcellona per i test Pirelli

