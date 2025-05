F1: una nuova tuta per Leclerc a Monaco, domina il bianco

agenzia

Ferrari svela il kit per la la gara di casa del suo pilota

ROMA, 20 MAG – Un nuovo kit per sfrecciare tra le strade di Monte-Carlo. In occasione del GP di Monaco, in programma dal 23 al 25 maggio Ferrari ha svelato sui social la nuova tuta che Charles Leclerc indosserà nella gara di casa. Il rosso lascia per un fine settimana il posto ai colori della Costa Azzurra: il bianco diventa predominante, mentre il celeste ne esalta i dettagli Dopo la maledizione spezzata lo scorso anno, con la prima storica vittoria ottenuta sulle stradine nelle quali è cresciuto da piccolo, Leclerc si avvicina al fine settimana del Principato e la Rossa non ha rinunciato a realizzare per la gara di casa di Leclerc una tuta speciale, come già era accaduto nelle scorse stagioni. Una scelta che va nella stessa direzione presa a Miami, dove la Ferrari adottò una discussa livrea che aggiungeva al tradizionale rosso proprio i colori simbolo dello sponsor made in Usa Hp, il bianco e un blu elettrico sulle ali anteriori e posteriori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA