F1: Ungheria; a Norris le prime libere, poi Piastri e Leclerc

agenzia

Quinto crono per Hamilton, nono Verstappen

ROMA, 01 AGO – Dominio Mclaren nella prima sessione di prove libere del gran premio di Ungheria. Il più veloce è stato Lando Norris, davanti al compagno di scuderia Oscar Piastri. Terzo tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, mentre Hamilton ha fatto segnare il quinto crono. Nono tempo per Max Verstappen su Red Bull. Alle 17 è in programma la seconda sessione di libere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA