F1: Ungheria, Norris il più veloce anche nelle seconde libere

Britannico precede Piastri e la Ferrari di Leclerc

ROMA, 01 AGO – La McLaren di Lando Norris è stata la più veloce anche nella seconda sessione di prove libere in Ungheria. Il britannico ha girato in 1:15.624. Poi il compagno di scuderia Oscar Piastri e ancora un terzo tempo per la Ferrari di Charles Leclerc. Sesto tempo per la ‘rossa’ di Lewis Hamilton, decimo tempo per la Mercedes di Kimi Antonelli. Più indietro la Red Bull di Max Verstappen (investigato per unsafe release).

