F1: Vasseur ‘Ferrari non così indietro, ma dobbiamo spingere’

agenzia

Team Principal: 'Leclerc con metà ala persa di più non poteva'

ROMA, 23 MAR – “Non penso che stiamo tantissimo indietro, ieri meglio ma sappiamo che dobbiamo continuare a spingere”. Frederic Vasseur prova a leggere con ottimismo il Gp di Cina della Ferrai, nonostante l’ordine d’arrivo veda le due Ferrari in quinta e sesta posizione distanti dal podio. Il Team Principal di Maranello per quanto riguarda la gara di Leclerc sottolinea quanto abbia pesato il danno della monoposto in avvio. “Sicuramente quando perdi metà dell’ala quello che ha fatto è stato quanto di meglio, è andata come è andata. Più difficile capire quello che ha fatto Lewis, ma lo stop per le gomme visto il degrado era giusto e non ha cambiato il risultato” ha spiegato ai microfoni di Sky.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA