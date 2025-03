F1: Vasseur “grande distacco in Q3 ma in gara sarà diverso”

agenzia

Il n.1 Ferrari "il passo gara è buono, la pioggia potrà aiutare"

ROMA, 15 MAR – “Non mi aspettavo una McLaren così forte, avevamo tenuto il passo fino alla Q2, ma l’abbiano perso un po’ nella Q3, è un peccato. Dobbiamo lavorare, continuare a spingere perchè non siamo alla fine della stagione ma solo alla prima qualifica. E la gara sarà un’altra storia”. Così il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, commenta ai microfoni di Sky Sport il risultato delle qualifiche, con le due Rosse che partiranno in quarta fila. “Nel complesso nel Q3 abbiamo accusato un gap forte, sette decimi, un divario che è un po’ severo per noi. Fino all’ultima sessione siamo rimasti vicini, perchè eravamo a uno o due decimi – ha aggiunto Vasseur -. Se parti dalla quarta fila sarebbe bene domani avere una gara caotica e la pioggia può essere utile in questo senso, ma credo che possiamo rimontare anche con le gomme da asciutto, perchè abbiamo visto che il passo gara è buono”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA