F1: Vasseur, la Ferrari deve farsi trovare pronta

agenzia

"Sotto pressione anche la Red Bull può commettere errori"

ROMA, 03 APR – “Possiamo mettere la Red Bull sotto pressione, e quando sono sotto pressione possono sbagliare. Quindi dobbiamo continuare in questa direzione e farci trovare pronti”, come accaduto in Australia, dove il ritiro di Verstappen è coinciso con la doppietta di Sainz e Leclerc. Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, parlando al sito della F1 esprime fiducia per il prosieguo della stagione, che correrà domenica in Giappone il quarto GP. “Stiamo rafforzando la fiducia nell’ultimo mese, ed era così già nell’ultima parte della stagione 2023 – ha detto tra l’altro – Stiamo sviluppando la macchina migliore per l’intera stagione”. Al francese è stato anche chiesto perché il divario prestazionale tra Red Bull e Ferrari si è spostato così tanto sulle strade di Melbourne, rispetto ai primi due round in Bahrein e Arabia Saudita. “Non sono concentrato sulle prestazioni della Red Bull, ma su quelle della nostra vettura” ha risposto, per poi aggiungere: “Abbiamo fatto un passo avanti nel complesso”. In particolare, “penso che ci sia più coerenza tra le due mescole” in gara, “tra uno stint e l’altro”, la SF-24 “sembra molto più facile da guidare e, tra l’altro, molto più facile da sviluppare”.

