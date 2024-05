F1: Vasseur, nel complesso è stato un buon weekend

agenzia

'Oggi era impossibile fare meglio di quello che abbiamo fatto'

BOLOGNA, 19 MAG – “Nel complesso penso che sia stato un buon weekend”. Lo ha detto Frederic Vasseur ai microfoni di Sky. “Credo che oggi fosse impossibile fare meglio di quello che abbiamo fatto, era difficilissimo superare. Quando spingevamo riuscivamo ad avvicinarci ma poi surriscaldavamo le gomme, non c’era abbastanza differenza per superare. Il lato negativo è che ieri avremmo potuto fare un lavoro migliore in qualifica, perché partire davanti sarebbe stata una storia totalmente diversa”, ha detto il team principal di Ferrari commentando il Gp di Imola. “Quello che è molto positivo oggi è che ci sono stati tre piloti in 6 secondi dopo 60 giri, c’è meno di un decimo di differenza fra le tre vetture ed è stato così anche ieri. Ed è molto bello per il futuro del campionato”, sottolinea Vasseur, secondo cui “sicuramente c’è bisogno di fare ancora un piccolo passo avanti però ogni weekend sarà diverso e spero che a Monaco ci sarà un esito diverso”. Fondamentale, per la vittoria di Max Verstappen, è stata la scia concessagli in qualifica da Nico Hulkenberg, della Haas motorizzata Ferrari. Vasseur dice di non averne ancora parlato col tedesco: “Avremo una discussione magari lunedì”.

