F1: Vasseur ‘novità in Ungheria, fiducioso Ferrari protagonista’

agenzia

Il team principal: 'Portiamo una versione evoluta del fondo'

ROMA, 17 LUG – “Abbiamo lavorato sodo in azienda, a Budapest porteremo una versione evoluta del fondo per dare ai piloti una vettura con la quale possano esprimersi al meglio delle loro capacità”. Fred Vasseur guarda con rinnovata fiducia al prossimo appuntamento con il mondiale di formula 1, il gp di Ungheria in programma il il prossimo week end in cui la Ferrari dovrà riscattarsi. “La settimana di pausa prima dell’Ungheria ci ha permesso di analizzare a fondo tutti i dati raccolti nelle ultime tre gare – ha detto il team principal di Maranello -. Abbiamo quindi constatato che il pacchetto di upgrade recentemente introdotto ha portato i benefici attesi in termini di punti di carico, ma ha anche innescato degli effetti collaterali che hanno peggiorato il comfort di guida di Charles e Carlos”. “In questa stagione si continua a lottare sul filo dei centesimi e avere Charles e Carlos in piena fiducia può consentirci di ottenere risultati migliori, in gara ma soprattutto in qualifica, quando si tratta di spingere al limite. Sono fiducioso che il pacchetto che avremo a disposizione a Budapest potrà permettere alla nostra squadra di essere protagonista”.

