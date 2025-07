F1: Vasseur ‘progressi Ferrari, ora in Ungheria altro risultato’

agenzia

Il team principal fiducioso: 'Prestazioni migliorate'

ROMA, 30 LUG – “Nelle ultime gare abbiamo fatto progressi in termini di competitività e in Belgio, grazie al grande lavoro svolto a Maranello, abbiamo introdotto un pacchetto di aggiornamenti che ha ulteriormente migliorato le nostre prestazioni. Prima della pausa estiva obbligatoria ci attende un’ultima gara, il Gran Premio d’Ungheria, dove vogliamo continuare a crescere”. Fred Vasseur guarda con ritrovata fiducia per le Ferrari all’appuntamento di Budapest del week end, anche alla luce del podio di Charles Leclerc a Spa. “Sarà interessante vedere come si comporterà la SF-25 aggiornata su un tracciato completamente diverso, tortuoso e caratterizzato da tante curve a media e bassa velocità. Charles e Lewis sono entrambi in buona forma e anche la squadra sta lavorando bene. Vogliamo arrivare alla pausa con un altro solido risultato”. ha sottolineato il team principal della Ferrari.

