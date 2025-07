F1: Vasseur ‘sfruttiamo lo slancio positivo anche a Silverstone’

agenzia

Team principal Ferrari: 'A casa di Lewis, motivato a fare bene'

ROMA, 02 LUG – “Dopo l’Austria ci spostiamo a Silverstone, un circuito molto diverso e uno dei grandi classici del calendario. Gli aggiornamenti introdotti sulla SF-25 a Spielberg hanno sicuramente contribuito al buon risultato ottenuto domenica scorsa, e vogliamo sfruttare questo slancio positivo anche per l’appuntamento che ci attende”. Il team principal Ferrai Fred Vasseur guarda con rinnovata fiducia al prossimo gp, in Gran Bretagna, a casa di Lewis Hamilton. “Abbiamo visto quanto sia importante curare ogni aspetto del weekend per ottenere una prestazione solida – ha spiegato – e, come sempre, ci concentreremo su noi stessi con l’obiettivo di mettere insieme un altro fine settimana pulito. Questa è la gara di casa di Lewis e sarà particolarmente motivato a fare bene, anche grazie all’enorme sostegno che riceve sempre qui. Non vedo l’ora di essere in pista insieme a tutta la squadra: l’atmosfera di Silverstone è sempre speciale”.

