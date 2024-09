F1: Vasseur ‘troppo conservativi, ma siamo competitivi’

agenzia

Team principal Ferrari: 'Peccato per l'incidente di Sainz'

ROMA, 15 SET – “La prima parte di gara è andata molto bene per Leclerc visto che il suo ritmo era ottimo. Di certo dobbiamo analizzare i giri subito dopo il suo pit stop perché il passo che ha tenuto si è rivelato eccessivamente lento e comunque alla fine non aveva più gomme. Probabilmente siamo stati un po’ troppo conservativi all’inizio del secondo stint e dover guidare in aria sporca è stato difficile per Charles che ha finito per danneggiare le sue Hard”: così il team principal della Ferrari Fred Vasseur dopo il gran premio dell’Azerbaigian. “Per quanto riguarda l’incidente tra Carlos e Checo (Perez) – ha aggiunto al sito ufficiale Ferrari – i due erano fianco a fianco all’inizio del rettilineo che porta a curva 3 ed entrambi volevano mantenere la scia di Charles. Sull’episodio a mio modo di vedere Checo aveva molto spazio sul lato sinistro eppure non si è spostato affatto, mentre Carlos non ne aveva sul lato destro quindi poteva fare ben poco”. “Lasciamo Baku con un risultato al di sotto delle aspettative ma è stato bello vedere che, come a Monza, stavamo battagliando con la McLaren ed eravamo competitivi – ha concluso il Tteam principal della Ferrari – Dobbiamo mantenere la concentrazione e continuare a lottare perché ci sono ancora molte gare da disputare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA