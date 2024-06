F1: Verstappen “bello tornare in pole, spero confermarmi domani”

agenzia

L'olandese "macchina competitiva, gran lavoro della squadra"

ROMA, 29 GIU – “È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che siamo stati in pole position e questo mi dà ottime sensazioni. La squadra ha lavorato davvero duro per cercare di rendere la macchina più competitiva e penso che questa sia una grande affermazione”. Così Max Verstappen ha commentato la pole position nel Gp d’Austria appena conquistata. L’olandese della Red Bull, infatti, dopo il Gp di Imola non è più partito dalla prima posizione in griglia, che invece era stata conquistata da Charles Leclerc a Monaco, da George Russell in Canada e da Lando Norris in Spagna. “Un risultato che speriamo di poter confermare anche domani in gara”

